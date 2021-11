Atelier / Soigner l’estime de soi (niveau 1) Campus Beaulieu – Bâtiment 1, 5 avril 2022, Rennes.

Atelier / Soigner l'estime de soi (niveau 1)

Campus Beaulieu – Bâtiment 1, le mardi 5 avril 2022 à 10:15

Durant cet atelier, des pistes de travail possibles sont proposées par les conseillers pro afin d’atténuer ces obstacles. L’atelier se déroule en plusieurs temps, ponctués d’échanges collectifs et de moments de réflexion personnelle. ### Objectifs Découvrir le panel des émotions et trouver les mots justes pour les exprimer. Favoriser la conscience de soi par la découverte et la compréhension de ses émotions. Identifier ses points d’amélioration et les travailler. Développer sa capacité à entendre les émotions et les besoins de l’autre (sans que cela implique nécessairement de devoir y répondre). _**NOUVEAUTE 2021 : Deux niveaux sont proposés pour cet atelier.**_ _**Le Niveau 2 permet de se perfectionner et de pratiquer après avoir suivi l’atelier Niveau 1.**_ ### Réservez votre créneau – En présentiel uniquement – Atelier ouvert à tous les étudiants. 10 étudiants maximum – durée : 1h30.

A travers l’exploration des émotions, vous identifiez les différents facteurs pouvant se poser comme freins ou questionnements dans le processus d’insertion professionnelle.

Campus Beaulieu – Bâtiment 1
263 avenue du général Leclerc
35000 Rennes



