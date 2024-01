Atelier socio-esthétique – Spécial Aidants/Aidés Maison du Part’âge Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 2 mars 2024.

Atelier socio-esthétique – Spécial Aidants/Aidés Programme de 4 séances autour de diverses thématiques: réalisation de soins et cosmétiques, maison, découverte des soins des mains et regard de l’autre, soins des pieds et santé, écouter ses ressentis Samedi 2 mars, 14h00 Maison du Part’âge Participation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:00:00+01:00

Date des ateliers :

26 janvier

2 février

9 février

16 février

Les ateliers auront lieu de 14 à 16 h à la « Maison du part’âge » au 10 place Clovis – 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Renseignements et inscription 02.38.51.09.10 ou ccas@saint-pryve.fr

Maison du Part’âge 10 place clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « ccas@saint-pryve.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.38.51.09.10 »}] [{« link »: « mailto:ccas@saint-pryve.fr »}]

socio-esthétique Esthétique

Marie de saint-pryvé saint-mesmin