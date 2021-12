Chantepie Pôle social Chantepie, Ille-et-Vilaine Atelier socio-esthétique Pôle social Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Vous trouvez parfois le temps long, mais vous n’osez pas sortir seul ? Vous auriez aimé faire partie d’une association mais les rendez-vous réguliers sont trop chronophages pour vous ? Vous venez d’arriver à Chantepie et ne connaissez encore personne ? **Part’âges est là pour vous ! Des actions collectives pour tous** ### **Atelier socio-esthétique** Atelier socio-esthétique : fabriquez votre propre gel douche, avec Jessica d’Au petit bonheur d’un soin. Suivi d’un goûter convivial. Inscription obligatoire auprès du CCAS Gratuit – Au Pôle social Jeudi 5 mai de 14h à 16h30 [**Découvrez toute la programmation Part’âges !**](https://chantepie.fr/wp-content/uploads/2021/12/Partages_V3.pdf)

Pôle social 101a avenue André bonnin 35135 Chantepie

