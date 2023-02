Atelier Socio-ésthetique : Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier Socio-ésthetique : Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 10h30 à 12h30

. gratuit sous condition

Découvrez la socio-esthétique avec Fanny HINCELIN, socio-esthéticienne. Durant un atelier collectif, réapprenez à prendre soin de VOUS ! Moi & Mes Enfants en partenariat avec la Fondation L’Oréal, vous propose de découvrir la socio-esthétique ! Le nouveau rendez-vous incontournable du samedi matin ! La psycho-socio-esthétique, c’est quoi ? C’est un accompagnement complet de la personne sur le plan physique par des soins de bien-être, sur le plan psychologique avec une écoute active et un soutien axés sur la revalorisation de l’image de soi et de la confiance en soi, sur le plan esthétique avec des techniques et des conseils spécifiques pour retrouver le plaisir de prendre soin de soi. Il s’agit de soutenir la personne à devenir acteur de son propre bien-être ! Les objectifs ? Réconciliation avec son corps : reconstruction de l’image de soi, de la confiance en soi et de son identité

Détente du corps : mieux-être, soulagement des tensions musculaires, de la fatigue et apaisement des douleurs.

S’accorder un temps pour soi dans un cadre apaisant et bénéficier d’une écoute neutre et sans jugement.

Amélioration de la qualité de vie : réconfort, écoute, échange et accompagnement adapté La socio-esthétique tend à réduire les douleurs physiques liées aux difficultés quotidiennes, notamment ravivées par des situations de stress. Ce soin peut aussi apaiser des séquelles physiques et psychologiques ayant été subies durant l’histoire et le passé de chacun. Fanny HINCELIN est diplômée d’une formation d’État de psycho-socio-esthétique et d’une formation de Nurshing Touch. Elle exerce actuellement au sein du service de chimiothérapie d’une Clinique Parisienne. En parallèle de votre atelier, un atelier d’anglais & musicothérapie est prévu pour les enfants à partir de 4 ans ! Un autre événement HelloAsso est dédié à cet atelier, l’inscription est obligatoire. Informations complémentaires Quand ? Samedi 11 février, de 10h30 à 12h30. Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris Tarifs ? Découvrez nos offres : DÉCOUVERTE / ESSENTIEL / INTÉGRALE Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contretemps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité. Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/moi-et-mes-enfants/evenements/socio-esthetique-atelier-collectif-5?_ga=2.12658416.678013730.1674639529-1773015468.1673533131&_gac=1.25189711.1674464786.Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLfXBUqjb8b3FWwhtkgkIXkI22ZGqWgvbJYofqNhuwFLjY8KLAjb6gwaAmQnEALw_wcB&_gl=1%2a179hb1o%2a_ga%2aMTc3MzAxNTQ2OC4xNjczNTMzMTMx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3NDc1MDUzMS4xMS4xLjE2NzQ3NTE1MjcuMC4wLjA. https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.helloasso.com/associations/moi-et-mes-enfants/evenements/socio-esthetique-atelier-collectif-5?_ga=2.12658416.678013730.1674639529-1773015468.1673533131&_gac=1.25189711.1674464786.Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLfXBUqjb8b3FWwhtkgkIXkI22ZGqWgvbJYofqNhuwFLjY8KLAjb6gwaAmQnEALw_wcB&_gl=1%2a179hb1o%2a_ga%2aMTc3MzAxNTQ2OC4xNjczNTMzMTMx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3NDc1MDUzMS4xMS4xLjE2NzQ3NTE1MjcuMC4wLjA.

Pexels Atelier socio-esthétique

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Adresse 84 Boulevard Vincent Auriol Ville Paris lieuville Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Paris Departement Paris

Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Socio-ésthetique : Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 2023-02-11 was last modified: by Atelier Socio-ésthetique : Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 11 février 2023 Chez Moi & Mes Enfants Le Tiers Lieu Paris Paris

Paris Paris