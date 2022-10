Atelier sobriété énergétique du 17e arrondissement Mairie du 17e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier sobriété énergétique du 17e arrondissement Mairie du 17e arrondissement, 16 novembre 2022, Paris. Le mercredi 16 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Venez participer à un atelier sobriété énergétique animé par Rouge vif territoire, le 16 novembre de 19h à 21h, à la Mairie du 17e arrondissement ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Venez participer à un atelier sobriété énergétique avec Rouge Vif Territoire ! La sobriété énergétique consiste à diminuer ses consommations d’énergie par des changements de modes de vie et des transformations sociales. L’occasion de découvrir, entre autres, quelles sont les astuces indispensables pour faire des économies sur sa facture d’énergie ! Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris Contact : https://mairie17.paris.fr/

