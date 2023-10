Visite d’un atelier de restauration et de peinture sur meubles Atelier So Creativ’ Carpentras, 21 octobre 2023, Carpentras.

Visite d’un atelier de restauration et de peinture sur meubles 21 et 22 octobre Atelier So Creativ’

L’atelier So Creativ’ ouvre ses portes pour vous présenter un métier de la réparation : la restauration et la peinture sur meubles. Artisan d’Art passionnée Sophie Rostaing vous parlera des différentes techniques de restaurations et d’embellissement des meubles anciens

Au programme : sensibilisation au recyclage, conseils et démonstration de savoirs faire

Atelier créatif : possibilité d’organiser un atelier personnalisé sur demande

Atelier So Creativ’ 230 avenue Georges Clémenceau 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « s.rostaing@so-creativ.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688756792 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00