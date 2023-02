Atelier Snoezelen, 24 février 2023, Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne.

Atelier Snoezelen

82 rue des Martyrs de la Résistance Sauveterre-de-Guyenne Gironde

2023-02-24 17:30:00 – 2023-02-24 19:30:00

EUR Cet atelier, construit autour de la recherche de sensation, de la découverte et de l’exploration, tend à amener les enfants et parents à partager un moment de détente et de bien-être tout en douceur.

Venez passer un moment hors du temps !

+33 6 45 50 15 14 Relais petite enfance

