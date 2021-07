Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Atelier Snapshot-story avec le photographe Sylvain Solaro Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Atelier Snapshot-story avec le photographe Sylvain Solaro Tarbes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tarbes. Atelier Snapshot-story avec le photographe Sylvain Solaro 2021-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 TARBES 29 avenue Bertrand Barère

Tarbes Hautes-Pyrénées Les snapshots sont des photos instantanées, des photos de familles amateur, parfois drôles ou singulières dans leur graphisme. Sylvain Solaro utilise ces images en les retravaillant comme dans sa série « mini zincs », ou en les ordonnant pour développer un récit comme dans son roman photo « La valise volée perdue de Kruth ». Lors de l’atelier, il proposera aux participants de puiser dans un lot de photographies trouvées pour construire une histoire de famille qui fera ensuite l’objet d’une édition, en collaboration avec la Cie des Snapshoters. > Atelier proposé dans le cadre de l’exposition « Histoires de famille » à voir et à revoir jusqu’au 11 juillet. Entrée respectant les normes sanitaires en vigueur.

Port du masque et jauge limitée à 10 personnes. infomnibus@orange.fr http://laboratoire-omnibus.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Étiquettes évènement : Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 29 avenue Bertrand Barère Ville Tarbes lieuville 43.23682#0.07099