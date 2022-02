Atelier « snacking gourmand » La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Atelier « snacking gourmand » L'Atelier n°5 – artisan chocolatier 1 Chemin du Petit Rospiec La Forêt-Fouesnant

2022-06-18

Une petite faim ? Fabriquez des rochers, mendiants et de la pâte à tartiner. Réservation en ligne L'Atelier n°5 – artisan chocolatier propose différents thèmes d'ateliers, retrouverez-les sur le site Internet commercial@latelier-numero5.fr +33 2 98 59 28 34 http://latelier-numero5.fr/mes-cours/

