Atelier SMARTEO Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier SMARTEO Bibliothèque Valeyre, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit Dans le cadre du Festival numérique NUMOK des bibliothèques de la Ville de Paris, nous vous proposons un atelier de codage sans écran : une forêt magique, une princesse somnambule, un lutin voleur et un dragon qui veille sur son trésor. Le tapis Conte de fée vous propose de jolies histoires qui font travailler l’imagination. Pour les 6-10 ans, sur inscription. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr Atelier;Théâtre

