Atelier Slow Coffee Reims

Reims

Atelier Slow Coffee 2021-10-23 – 2021-10-23 L'occasion café 188 Rue de Vesle

Reims Marne Envie d’en apprendre plus sur les différentes méthodes douces et procédés d’extraction de café ? Cet atelier répondra à toutes vos questions et vous fera découvrir la partie immergée de l’iceberg Café : de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouveaux rituels… Vous découvrirez une dizaine de méthodes différentes et expérimenterez vous-même pour découvrir le café qui vous correspond.

Au programme : présentation du matériel, dégustation de cafés, expérimentation, questions diverses, Sur réservation. contact@loccasioncafe.com https://www.loccasioncafe.com/12/atelier-et-expositions dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Reims Adresse L'occasion café 188 Rue de Vesle Ville Reims