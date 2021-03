Maisons-Alfort La RELEVE BARIOLEE Maisons-Alfort Atelier Slam pour déconstruire les clichés La RELEVE BARIOLEE Maisons-Alfort Catégorie d’évènement: Maisons-Alfort

Atelier Slam pour déconstruire les clichés La RELEVE BARIOLEE, 19 mars 2021-19 mars 2021, Maisons-Alfort. Atelier Slam pour déconstruire les clichés

du vendredi 19 mars au vendredi 26 mars à La RELEVE BARIOLEE

Slam pour ré-inventer le vivre ensemble.

—————————————-

entrée libre

Atelier de création ludique et poétique pour tous La RELEVE BARIOLEE 57 rue carnot, 94700 Maisons-Alfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T16:30:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T11:30:00;2021-03-25T14:30:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T11:30:00;2021-03-26T14:30:00 2021-03-26T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Maisons-Alfort Autres Lieu La RELEVE BARIOLEE Adresse 57 rue carnot, 94700 Ville Maisons-Alfort