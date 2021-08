Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier Slam par Pierre Boudeulle Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier Slam par Pierre Boudeulle Ferme d’en Haut, 13 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Slam par Pierre Boudeulle

Ferme d’en Haut, le samedi 13 novembre à 15:00

**Initiation au Slam Gratuit** **Pierre Boudeulle écrit pour le théâtre et la musique, notamment au sein de son groupe de chansons slamées, Furieux Ferdinand.** Avant son concert à la Ferme d’en Haut le 3 décembre, il vous propose de venir vous initier à l’écriture slam pendant deux séances. Le slam est un espace d’expression, plus qu’un genre bien défini. C’est de la poésie parlée, chacun y met les mots qui lui appartiennent, selon là d’où il vient… On écrit pour dire, face aux autres, pour se faire entendre et s’amuser avec les sons et le sens. **L’initiation est ouverte à tous, à partir de 12 ans. Débutants bienvenus !** **Également proposé le 20 nov.** Inscriptions obligatoires au 03 20 61 01 46

Gratuit, sur présentation du pass sanitaire

Initiation au Slam à la Ferme d’en Haut, le samedi 13 novembre 2021 de 15h à 17h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq