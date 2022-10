Atelier Slam Noves, 26 novembre 2022, Noves.

Atelier Slam

Médiathèque Marc Mielly Rue Louis Vouland Noves Bouches-du-Rhne Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 12:00:00

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly

Noves

Bouches-du-Rhne

Atelier Slam, avec Dizzylez.



Un atelier d’écriture à vocation orale où il est question d’écrire pour dire. L’histoire du slam aux Etats-Unis et en France vous sera présentée pour comprendre ses origines.



Vous découvrirez l’échauffement vocal à base de jeux oraux, suivi d’un moment d’écriture et d’une restitution.



Dizzylez, le globetrotteur musical.

Mathieu dit Dizzylez est un artiste multiple : auteur – compositeur – interprète, slameur et musicien, champion d’Europe de Slam (European Slam Days, Berlin, 2009), globetrotteur musical, fan d’expérimentations et d’expériences variées (scènes, chorales d’enfants, chorales gospel, beatboxeurs). Il aime transmettre et anime des ateliers d’écriture depuis de nombreuses années en milieu scolaire et dans les musées et les médiathèques.

Atelier Slam, avec Dizzylez, organisé par la Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Offert par la B.D.P.

mediatheque@noves.fr +33 4 90 24 43 07

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves

dernière mise à jour : 2022-10-03 par