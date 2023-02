Porte ouverte de l’atelier de poterie SitaGaia à ymonville Atelier Sitagaia Ymonville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Porte ouverte de l’atelier de poterie SitaGaia à ymonville Atelier Sitagaia, 1 avril 2023, Ymonville. Porte ouverte de l’atelier de poterie SitaGaia à ymonville 1 et 2 avril Atelier Sitagaia Venez me rencontrer et découvrir l’atelier de poterie SitaGaia à ymonville près de Voves. Atelier Sitagaia 2 rue du puits Hardy 28150 ymonville Ymonville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{“link”: “https://www.facebook.com/Sita.Gaia”}] L’atelier SitaGaia a ouvert ses porte en novembre 2022 à ymonville, je dispose d’environ 40m2 pour recevoir des personnes et donner des cours, je possède un tour, une crouteuse, des moules d’estampage et de coulage et un four haute températures.

Je m’appelle Laëtitia Maubailly, je suis céramiste professionnelle depuis les années 2000, j’ai démarré par le CAP décoration sur céramique en 2004 puis jai obtenu le BMA céramique en 2007 et le CAP tournage en 2009, j’ai finalisé ma formation par une année de perfectionnement: céramiste créateur au CNIFOP en bourgogne. À l’occasion des journées européennes des métiers d’arts, je propose des démonstrations de modelage et/ou tournage pendant le week-end, sur simple visite ou bien par rdv par téléphone pour réserver une visite spécifique au 06.74.67.77.26

Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook https://www.facebook.com/Sita.Gaia

Au plaisir de vous rencontrer

Laetitia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Laetitia Maubailly – Cadre floral en porcelaine et fleurs en dentelle au fuseau

