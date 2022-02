Atelier “S’installer en Haute-Vienne” Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier “S’installer en Haute-Vienne” Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris. Atelier “S’installer en Haute-Vienne”

le vendredi 4 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Vous souhaitez vous installer agriculteur ? **Pourquoi pas en Haute-Vienne ?** —————————————————————————— Notre territoire dispose de nombreux atouts pour réussir votre projet ! Profitez de votre venue au salon pour particper à cet atelier proposé par la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne : Nous vous proposons de découvrir le **parcours à l’installation**, les **atouts** de la Haute-Vienne pour s’installer, ainsi que les **aides mobilisables**. Nous vous présenterons également des **fermes à reprendre et/ou en recharche d’associés**, en fonction de vos critères. Inscrivez-vous sans attendre !

Gratuit, sur inscription

Venez découvrir le parcours à l’installation, les aides existantes, et trouvez votre future ferme en Haute-Vienne ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T10:30:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier “S’installer en Haute-Vienne” Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-04 was last modified: by Atelier “S’installer en Haute-Vienne” Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 4 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris