Atelier : S'initier à l'impression 3D Cité des sciences et de l'industrie, 27 août 2021, Paris.

de 10h à 12h

gratuit

De l’outil TinkerCAD à l’impression 3D. L’impression 3D FDM : Comment ça marche et comment sont dessinés les modèles imprimés ? Apprenez facilement à concevoir un objet dans un environnement en 3 dimensions grâce à l’outil TinkerCAD et venez comprendre la technique d’impression par dépôt de filament. À partir de 12 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte), durée : 2h Animations -> Atelier / Cours Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou Paris 75019

