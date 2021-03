ATELIER: SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE Pantin, 19 mars 2021-19 mars 2021, Pantin.

ATELIER: SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Pantin, le vendredi 19 mars à 08:00

Atelier simulation d’entretien le 29 mars à 9h30 en visioconférence ——————————————————————- ### _Le Club FACE Seine-Saint-Denis organise un atelier « Simulation d’entretien d’embauche » avec l’entreprise MONOPRIX en visioconférence via l’outil Teams._ _Cet atelier est ouvert à des personnes en recherche d’emploi habitant le territoire d’Est Ensemble (priorité pour les habitant.es vivant en quartier politique de la ville)._ Il a pour but de préparer à d’éventuels entretiens d’embauche. Il permettra aux participant.es de travailler avec une collaboratrice MONOPRIX et un intervenant du Club FACE Seine-Saint-Denis sur des points essentiels de leurs présentations lors d’un entretient et de pouvoir en discuter avec les autres participants. **Au programme:** * _Travailler sur votre argumentation_ * _Améliorez la présentation de vos compétences et votre savoir-être_ * _Bilan avec les participant.e.s._ **Date : Lundi 29 mars à 9h30** **Entreprise : MONOPRIX** **Lieu : Visioconférence** Afin de garantir une qualité optimale des échanges, **les places pour cet atelier sont limitées au nombre de 10.** Pour s’inscrire, il suffit simplement à votre conseillé d’indiquer par retour de mail votre **nom, prénom, CV, numéro de téléphone et adresse mail**. **Les contacts téléphoniques et e-mails sont indispensables pour pouvoir envoyer le lien de la visioconférence.** Afin que les ateliers se déroulent dans de bonnes conditions. Il est nécessaire que vous soyez munie d’un ordinateur ou d’un smartphone avec des écouteurs si possible Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter : **Yousra BENHACINE** Chargée de mission Emploi/Education **01.48.10.32.75 / 06.77.41.81.56**

Visioconférence

Pantin 93500 Pantin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T23:59:00