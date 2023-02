Esprit d’atelier Atelier Simon-Marq Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims

Esprit d’atelier Atelier Simon-Marq, 1 avril 2023, Reims. Esprit d’atelier 1 et 2 avril Atelier Simon-Marq A l’occasion de votre visite de l’Atelier Simon-Marq, vous découvrirez son histoire et celle de l’art du vitrail à travers un film d’une dizaine de minutes.

Puis, sous forme de visite guidée, vous pourrez voir les artisans au travail et découvrir les différentes techniques mises en oeuvre pour la création de vitraux. Vous pourrez également admirer les oeuvres récemment réalisées. Les missions de l’Atelier :

Au service du patrimoine

Veiller sur les vitraux de monuments historiques et d’édifices anciens, leur permettre de traver-ser les épreuves du temps que sont le vent, la pluie, les écarts de températures, la pollution atmosphérique, telle se situe l’une des missions principales de l’entreprise. Elle agit dans le strict respect des techniques traditionnelles, tout en suivant avec attention l’évolution des procédés.

La vie est une création

En duo avec les artistes de notre temps, les maîtres-verriers de l’Atelier Simon-Marq prennent plaisir à mettre leur savoir-faire au service de créations contemporaines. Quand l’imagination rencontre l’expertise, tous les défis peuvent être relevés pour inscrire l’art du vitrail dans la modernité. Au plaisir de vous accueillir à l’Atelier Simon-Marq à l’occasion de ces Journées européennes des métiers d’art ! Des visites guidées d’une durée de 45 minutes et limitées à 15 personnes vous sont proposées toutes les heures (l’Atelier sera fermé entre 13h et 14h).

>>>>> RESERVATION IMPERATIVE (jauge limitée) :

– par Internet : https://forms.gle/mnJDEz92PebSbMrv9

– par téléphone ( 9h > 12h – 14h > 17h) : 03.52.74.00.11 Atelier Simon-Marq 48 rue Ernest Renan Reims Reims 51100 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:45:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Atelier Simon-Marq Adresse 48 rue Ernest Renan Reims Ville Reims lieuville Atelier Simon-Marq Reims Departement Marne

Atelier Simon-Marq Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Esprit d’atelier Atelier Simon-Marq 2023-04-01 was last modified: by Esprit d’atelier Atelier Simon-Marq Atelier Simon-Marq 1 avril 2023 Atelier Simon-Marq Reims Reims

Reims Marne