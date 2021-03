Albi Maison de quartier du Marranel Albi, Tarn Atelier signes bébés / parents Maison de quartier du Marranel Albi Catégories d’évènement: Albi

Maison de quartier du Marranel, le vendredi 2 avril à 14:00

Grâce à la communication gestuelle associée à la parole, vous comprendrez mieux les envies, les besoins et les émotions de votre bébé avant que celui-ci n’acquière la parole.

En utilisant des signes, empruntés à la Langue des Signes Française, les bébés peuvent s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, leurs pleurs et colères.

Sur inscription. Tarif: 20€ pour l’année (30€ si deux adultes)

