Atelier : Signer avec son Bébé, 1 juin 2022, .

Atelier : Signer avec son Bébé

2022-06-01 – 2022-07-08

Atelier Parent Enfant pour apprendre les signes que l’on va associer à la parole. Un outil efficace pour communiquer avec votre bébé avant qu’il parle.

Vous serez ensuite autonome pour les reproduire au quotidien.

Ateliers thématiques (et indépendants) pour enrichir son vocabulaire ou cibler un thème : Les émotions, Le repas, Les animaux, Les sorties et jeux, La propretél et le sommeil, Les comptines

Comptine, lecture et activité au rendez-vous !

Accessible à tous, la pratique du bébé signe n’est pas un prérequis.

Activité ludique avec votre bébé (4 mois à 4 ans).

dernière mise à jour : 2022-04-23 par