Atelier « Signe avec bébé » Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier « Signe avec bébé » Bibliothèque Crimée Paris, 3 février 2024 11:00, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 11h00 à 11h45

Le samedi 03 février 2024

de 10h15 à 10h45

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit Inscriptions ouvertes deux semaines avant. Cet atelier propose une première approche des signes comme moyen de communication pour bébé et ses parents. Il s’agit de proposer au tout-petit de communiquer avec son corps avant qu’il acquière une communication orale grâce aux signes issus de la LSF. Cela permet à bébé de communiquer ses besoins à son entourage, ce qui enrichit ses relations et diminue les frustrations dues à l’incompréhension. Cette séance permet de repartir avec un petit «bagage» de vocabulaire faisant partie du quotidien de bébé. Cet atelier est mené par Emma Gavlovsky animatrice à l’École des parents et des éducateurs d’Ile-de-France. À 10h pour les 1-18 mois Et à 11h pour les 18 mois- 3ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Alice Gravier Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Crimée Paris latitude longitude 48.8848600112297,2.38293400145272

Bibliothèque Crimée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/