Atelier Sieste musicale Place de l’Hôtel de Ville Mauléon, vendredi 7 juin 2024.

Atelier Sieste musicale Place de l’Hôtel de Ville Mauléon Deux-Sèvres

Venez vous installer confortablement pour ce moment de détente musicale et laissez-vous emporter par la sélection

concoctée par le discothécaire. Fermez les yeux, détendez-vous et écoutez.

À partir de 6 ans, réservation conseillée.

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 12:45:00

fin : 2024-06-07 13:15:00



