Réparation d'un siège ou d'un petit mobilier. Venez faire un diagnostic gratuit à l'atelier et vous initier au métier d'artisan tapissier 20 – 22 octobre Atelier Siège de Velours et Compagnie Je vous accueille à l'atelier à l'occasion de ces Journées Nationales de la Réparation pour réparer vos sièges (fauteuils, chaises, pouf, tabourets…).

Nous ferons dans un premier temps un diagnostic de son état général. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez vous essayer aux techniques et aux outils du tapissier avec des exercices ludiques.

Je vous expliquerai les différentes méthodes de réfection (traditionnelle ou moderne).

C’est un métier passionnant que je vous invite à découvrir ! Atelier Siège de Velours et Compagnie 3 chemin de la Frayère 06530 Peymeinade Peymeinade 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0664140299 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T14:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00
2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

