Venez découvrir le métier d’artisan tapissier décorateur Atelier Siège de Velours et Compagnie, 29 mars 2023, Peymeinade. Venez découvrir le métier d’artisan tapissier décorateur 29 mars – 2 avril Atelier Siège de Velours et Compagnie A l’occasion des JEMA, j’ouvre mon atelier au public qui souhaite découvrir un métier très ancien que Molière exercait avec son père sous le règne le Roi Louis XIV, le Roi Soleil. Quelle époque!

Aujourd’hui, ce métier s’est beaucoup féminisé depuis une vingtaine d’années, mais la technique est toujours la même ! C’est toujours émouvant de travailler sur un siège qui a traversé les époques. Découvrir une estampille, une trace du passé, une inscription est toujours facinant.

Les outils, les sièges, leur époque, les différentes garnitures traditionnelles ou modernes, les matières, les tissus, le métier de tapissier n'aura plus de secret pour les visiteurs. Atelier Siège de Velours et Compagnie 3 chemin de la Frayère 06530 Peymeinade

