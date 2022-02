[ATELIER] Shampoing Solide & Déodorant et Dentifrice La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

[ATELIER] Shampoing Solide & Déodorant et Dentifrice La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 12 février 2022, Nantes. [ATELIER] Shampoing Solide & Déodorant et Dentifrice

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le samedi 12 février à 10:00

? Atelier DIY Zéro Déchet : Shampoing solide + Déo & Dentifrice Des économies à la clef, en faisant vos propres cosmétiques & des cadeaux de Noël personnalisés ! ? Déroulé de l’atelier d’1h30 ? Présentation des principes d’hygiène pour faire ses produits d’hygiène maison, des recettes & de l’intérêt de chaque ingrédient, conseils d’utilisation, intérêt écologique et avantages. ? Réalisation des recettes pas-à-pas en l’adaptant à vos habitudes et besoins. ? Partage des astuces de Lucie et testeuses Nanas Zéro Déchet pour une Salle de Bain 100% zéro déchet. ? A la clef : Vous repartirez avec vos produits. Les recettes vous seront aussi partagées. Les ingrédients et les ustensiles nécessaires à l’atelier sont fournis. Vous pouvez ramener vos bocaux si vous le souhaitez pour rapporter vos produits. ✊ Dans une démarche zéro déchet depuis 7 ans, Lucie vous partagera avec enthousiasme & dynamisme ses astuces, conseils zéro déchet ! ? Lucie est la fondatrice de la boutique en ligne & box Les Nanas Zéro Déchet. A travers son activité, elle souhaite vous accompagner dans votre démarche pour démocratiser le mode de vie zéro déchet. ? « J’ai eu l’occasion de participer à un atelier de fabrication de shampooing solide, animé par Lucie des Nanas Zéro Déchet. Moment très sympa et à la clé en plus, un shampooing solide sur-mesure pour mes cheveux ! Il dégraisse, mousse juste ce qu’il faut, sent hyper bon grâce aux mélanges d’huiles essentielles et laisse mes cheveux super doux ! » Carine Guillot ?Lieu : La Galerie du Zéro Déchet (5 rue Fénélon, 44000 Nantes) ? Horaires : 10h à 12h Au plaisir de vous y retrouver ? !

avec les Nanas Zéro Déchet

