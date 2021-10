ATELIER SHAMPOING SOLIDE & CRÈME HYDRATANTE La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 27 novembre 2021, Nantes.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le samedi 27 novembre à 10:00

Ateliers Shampoing solide + Crème Hydratante : Les Nanas Zéro Déchet Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Lucie des Nanas Zéro Déchet vous propose de fabriquer votre shampoing solide et votre crème hydratante pour une salle de bain zéro déchet. Déroulé de l’atelier d’1h30 – Explication des règles d’hygiène cosmétique – Présentation des recettes & de l’intérêt de chaque ingrédient, conseils d’utilisation, intérêt écologique et avantages pour votre peau et vos cheveux. – Réalisation des recettes pas-à-pas en les adaptant à votre type de cheveux & type de peau. – Partage des astuces de Lucie et testeuses Nanas Zéro Déchet pour pour une chevelure de rêve et routine visage naturelle. « J’ai eu l’occasion de participer à un atelier de fabrication de shampooing solide, animé par Lucie des Nanas Zéro Déchet. Moment très sympa et à la clé en plus, un shampooing solide sur-mesure pour mes cheveux ! Il dégraisse, mousse juste ce qu’il faut, sent hyper bon grâce aux mélanges d’huiles essentielles et laisse mes cheveux super doux ! » Carine Guillot A la clef : Vous repartirez avec vos produits 100% sur-mesure adaptés à votre type de peau & cheveux. Les recettes vous seront aussi partagées. Les ingrédients et les ustensiles nécessaires à l’atelier sont fournis. Vous pouvez ramener vos bocaux si vous le souhaitez pour rapporter vos produits. Dans une démarche zéro déchet depuis 7 ans, Lucie vous partagera avec enthousiasme & dynamisme ses astuces, conseils pour trouver votre routine cheveux et visage naturelle & zéro déchet ! Lucie est la fondatrice de la boutique en ligne & box Les Nanas Zéro Déchet. A travers son activité, elle souhaite vous accompagner dans votre démarche pour démocratiser le mode de vie zéro déchet. Au plaisir de vous y retrouver :D !

atelier payant sur inscription

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Lucie des Nanas Zéro Déchet vous propose de fabriquer votre shampoing solide et votre crème hydratante

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00