Atelier Setti – Natural Woman Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Atelier Setti – Natural Woman Grand Hôtel des Thermes, 19 mars 2023, Saint-Malo . Atelier Setti – Natural Woman 100 Boulevard Hébert Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo Ille-et-Vilaine Grand Hôtel des Thermes 100 Boulevard Hébert

2023-03-19 – 2023-03-20

Grand Hôtel des Thermes 100 Boulevard Hébert

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine SETTI est le pseudonyme emprunté par Charlène Draoui en hommage à sa grand-mère paternelle.

L’artiste née en Bretagne puise l’inspiration dans la nature qui fera naître sur la toile des formes douces et épurées, des couleurs qui s’allient harmonieusement avec élégance et poésie. Pour sa dernière série de toile, il s’agit de dévoiler la femme à l’état naturel, sans sophistication. L’enjeu est de mettre en abyme cette nature qui nous entoure et nous nourrit. Etre femme est une identité biologique et naturelle. Elle donne la vie et nourrit en son sein, lien rassurant et protecteur. Mère Nature est une des allégories de la nature. Une représentation basée sur le don de la vie, la mère nourricière. L’ intention est de mettre en avant l’évidente corrélation qui subsiste entre ces deux éléments. +33 2 99 40 75 00 https://www.le-grand-hotel-des-thermes.fr/ Grand Hôtel des Thermes 100 Boulevard Hébert Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Grand Hôtel des Thermes 100 Boulevard Hébert Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Grand Hôtel des Thermes 100 Boulevard Hébert Saint-Malo

Atelier Setti – Natural Woman Grand Hôtel des Thermes 2023-03-19 was last modified: by Atelier Setti – Natural Woman Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo 19 mars 2023 100 Boulevard Hébert Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo Ille-et-Vilaine Grand Hôtel des Thermes Saint-Malo ille-et-vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine