ATELIER SERTISSAGE DE VERRE BY WOODS FACTORY

2022-03-26 – 2022-03-26 45 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Couleur, créativité et savoir-faire vous attendant pour ce stage de 4h animé par Sandra autour du sertissage de verre.

L'école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l'autonomie et la créativité de chacun. Couleur, créativité et savoir-faire vous attendant pour ce stage de 4h animé par Sandra autour du sertissage de verre.

La technique artisanale du sertissage Tiffany est utilisée pour la création de vitrail permet aussi de fabriquer bijoux, photophore, abat-jour ou encore décoration d'intérieur. Adapté à tous (débutants et initiés) le déroulement de l'atelier permet à chacun de s'essayer à la coupe de verre puis au sertissage et de repartir avec sa première création.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/ateliers-sertissage-de-verre/

