Hautes-Pyrénées Sarp Hautes-Pyrénées Chaque 1er samedi du mois, vous apprendrez à connaitre une plante en détail : histoire, botanique, vertus et préparations.

Repartez de chaque atelier avec une recette faite par vos soins. Samedi 6 août découvrez l’Achillée, grande plante des femmes mais également cicatrisante, et réaliserons une lotion. serpettesetchaudrons@gmail.com +33 6 98 40 46 35 SARP Camin du bois de Sarp Sarp

