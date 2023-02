Atelier sérigraphie niveau 2 Larbey, 11 mars 2023, Larbey .

303 Route de l’Eglise Café Boissec Larbey Landes Café Boissec 303 Route de l’Eglise

2023-03-11 – 2023-03-11

Café Boissec 303 Route de l’Eglise

Larbey

Landes

EUR 120 120 Ouvert aux personnes ayant déjà réalisé le niveau 1.

Avec ARP’1 (Nicolas Friboulet). Découverte de la technique et expérimentation de l’impression en bichromie au cadre plat sur papier et tissu.

Réalisation de ses propres motifs : de la création du typon jusqu’à l’impression.

Inclus : Mise à disposition du matériel et des supports d’expérimentation.

Offert : 1 sac, ou t-shirt + 2 affiches.

