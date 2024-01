Atelier sérigraphie Pôle Culturel Meymac, mercredi 28 février 2024.

Atelier sérigraphie Pôle Culturel Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Venez apprendre la technique de la sérigraphie dans son aspect ludique et créatif. Eli et Simon, deux jeunes artistes meymacois, vous proposent de découvrir les bases de ce moyen d’impression connu pour ses qualités graphiques et écologiques. Vous pourrez expérimenter les différentes étapes de cette pratique artistique et repartir avec un tirage original unique réalisé par vos soins !

Tout public · adultes et enfants à partir de 6 ans.

Sur réservation

Pôle Culturel 6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr



