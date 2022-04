Atelier sérigraphie Larbey, 14 mai 2022, Larbey.

Atelier sérigraphie Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-05-14 – 2022-05-14 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Larbey

EUR 90 90 Une journée d’exploration avec ARP’1 à l’atelier pour s’initier à la sérigraphie artisanale. Découverte de la technique et expérimentation de l’impression au cadre plat sur papier et tissu. Réalisation de ses propres motifs : de la création du typon jusqu’à l’impression. Inclus : Mise à disposition du matériel et des supports d’expérimentation.

A partir de 7 ans.

Une journée d’exploration avec ARP’1 à l’atelier pour s’initier à la sérigraphie artisanale. Découverte de la technique et expérimentation de l’impression au cadre plat sur papier et tissu. Réalisation de ses propres motifs : de la création du typon jusqu’à l’impression. Inclus : Mise à disposition du matériel et des supports d’expérimentation.

A partir de 7 ans.

+33 5 58 97 57 93

Une journée d’exploration avec ARP’1 à l’atelier pour s’initier à la sérigraphie artisanale. Découverte de la technique et expérimentation de l’impression au cadre plat sur papier et tissu. Réalisation de ses propres motifs : de la création du typon jusqu’à l’impression. Inclus : Mise à disposition du matériel et des supports d’expérimentation.

A partir de 7 ans.

Café Boissec saison culturelle 2022

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

dernière mise à jour : 2022-04-06 par