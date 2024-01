Atelier sérigraphie Espace Jean Fréour Batz sur mer, vendredi 1 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T15:30:00+01:00 – 2024-03-01T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T15:30:00+01:00 – 2024-03-01T17:30:00+01:00

ATELIER SÉRIGRAPHIE par les artistes d’Encredible

Vendredi 1er mars de 15h30 à 17h30

Espace Jean Fréour

Un atelier pour découvrir et pratiquer la sérigraphie avec les encres naturelles. Les enfants seront invités à fabriquer un petit livre sérigraphié ou des marque-pages. Ils pourront personnaliser leur création à l’aide de gommettes ou de formes découpées en papier ou de végétaux. Chacun apprendra la technique et repartira avec sa réalisation. Un atelier ludique et enrichissant animé par les créatrices de l’atelier Encredible.

À partir de 6 ans. Inscription indispensable auprès de la médiathèque.

Espace Jean Fréour 7 rue de la Plage (face Petit Bois) 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-serigraphie-atelierserigraphie.html »}]

CULTURE LOISIRS