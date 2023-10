Atelier sérigraphie des loups + projections de films Luminor Hôtel de Ville Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 14h15 à 15h45

.Public enfants. A partir de 4 ans. payant

Tarification habituelle de la salle

Pour accompagner la séance du programme de courts métrages Loulou et autres loups, Billy apprend aux enfants à sérigraphier leur propre visuel tiré du film, pour ramener un beau souvenir à la maison.

Les loups ne sont pas tous méchants… Preuve en est dans le programme très colorés « Loulou et autres loups…». Et avant la séance, une très belle surprise avec un atelier sérigraphie des loups !

Loulou et autres loups

Programme de 5 courts métrages

Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce qu’on est ni ce qu’on est censé manger ?

Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et d’amitié.

Ce film est accompagné de quatre courts métrages sur le thème du loup.

Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple 75004 Paris

Gebeka