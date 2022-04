Atelier sérigraphie : Création d’estampe insecte, 27 avril 2022, .

Atelier sérigraphie : Création d’estampe insecte

2022-04-27 – 2022-04-27

Céline Azorin est illustratrice et graphiste indépendante depuis 2002 et membre de l’Encrage – Atelier associatif de sérigraphie à Caen. T

ouche-à-Tout, elle jongle et exploite plusieurs techniques au service de son univers visuel : couture, photographie, sérigraphie, infographie, modelage… qu’elle joue parfois à associer.

Ses sérigraphies créent un univers coloré très personnel à découvrir en s’initiant à la sérigraphie en composant soi-même une estampe « Insectes ».

