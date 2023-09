Atelier sérigraphie Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Réservation auprès de l’accueil ou par mail ou téléphone.

L’atelier est proposé dans le cadre de la fête des vendanges : « le 18e se prend aux jeux ».

Un atelier tout public enfant/adulte qui propose une initiation ludique à la sérigraphie sur la thématique des disciplines et valeurs des JO. Impression sur tote-bag, t-shirt, ou papier des montages réalisés : silhouettes sportives, matériel sportif, valeurs et symboles de l’olympisme et du paralympisme tels que l’amitié, l’excellence, la détermination, l’égalité, courage…

Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris

Contact : https://actisce.org/index.php/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@actisce