du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental de la céramique

Avec la participation exceptionnelle du centre culturel du Bief -Ambert), le musée de la Céramique à Lezoux vous propose de découvrir le monde de l’estampe au travers d’ateliers qui vous permettront d’expérimenter différentes techniques : linogravure, gravure sur tetra pack, gravure sur bois, sérigraphie…

8 personnes par atelier, tout public à partir de 7 ans.

Impression d’un tote bag, tout public à partir de 7 ans. Sur inscription. Musée départemental de la céramique 39, rue de la République, 63190 Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Lezoux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:15:00

