Atelier sérigraphie avec Margot Burki Kiosque du Petit Bois 44740 Batz sur mer, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Batz sur mer. Atelier sérigraphie avec Margot Burki

du mardi 13 juillet au mardi 20 juillet à Kiosque du Petit Bois 44740 Batz sur mer

Découvrez une technique d'impression artisanale : la sérigraphie ! Margo Burki vous propose de créer votre carnet de croquis avec une couverture végétale sérigraphiée. Margot est une artiste sérigraphe. Elle donne des ateliers d'initiation à la sérigraphie ainsi que des ateliers d'arts plastiques. En 2013, elle obtient son diplôme de Licence en Art Visuel par l'École de design et Haute École d'art du Valais, en Suisse. Elle arrive en Loire Atlantique en 2014. Suite à son installation dans le vignoble Nantais, elle a pu découvrir et se familiariser avec le réseau associatif de la région. C'est ainsi, il y a 6 ans, qu'elle a intégré Kraken, une association de sérigraphie clissonnaise. A partir de 7 ans. Réservation indispensable au 02.40.23.89.51 ou mediatheque@ mairie-batzsurmer.fr.

2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00

