**ATELIER SÉRIGRAPHIE (adultes)** Avec l’Atelier Pomme Découvrez l’univers et la technique de la sérigraphie sur papier et sur tissu grâce à la présence des artistes de l’atelier Pomme ! La sérigraphie est une technique d’impression par pochoir rendue célèbre par Andy Warhol dans les années 1960. Lors de cet atelier d’initiation, créez des formes et des figures à partir des œuvres du musée et reproduisez-les à l’infini sur vos supports préférés ! * **Jeudi 03 mars et 17 mars à 18h (2 séances de 1h30)** **Présence obligatoire aux deux séances** Ateliers inclus dans le billet d’entrée des musées **Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne des musées :** **> billetterie.orleans-metropole.fr** **Ou par mail à :** [**> [reservationmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)**](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)

Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret



2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T19:30:00;2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00