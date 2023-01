Atelier sérigraphie à la disco-rock Lancry-Bretécher Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier sérigraphie DIY – impressions Patchs & T-shirts Vous avez envie de customiser vos t-shirts au nom de vos groupes préférés ? Alors venez découvrir une technique simple de sérigraphie do it yourself facilement reproductible chez vous. Lors de cet atelier, chaque participant·e dessine son propre motif et l’imprime sur du papier, des patchs en tissu. Les plus audacieux peuvent même ramener leurs propres T-shirts! 2h – 6 participant·e·s max sur réservation Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : bibliotheque.lancry@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry

