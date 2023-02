On cultive l’Art à la Cloudette Atelier Serge Octobre Rouède Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rouède

On cultive l’Art à la Cloudette Atelier Serge Octobre, 1 avril 2023, Rouède. On cultive l’Art à la Cloudette 1 et 2 avril Atelier Serge Octobre Rencontre de créatrice.eurs de la région, démonstrations et ateliers. Atelier Serge Octobre chemin de Cloudette 31160 Rouède hostellerie Rouède 31160 Haute-Garonne Occitanie Visite de l’atelier de Serge Octobre.

de 10h à 11h.

L’atelier est à l’intérieur d’une ancienne ferme, vous pourrez le visiter, découvrir nos machines et techniques.

Présentation des nouvelles collections de nos Art’gricultrice.eurs.

de 10h à 18h.

Plusieurs créatrice.eurs de proximité seront présent.es pour l’évènement, ce sera une belle occasion pour les rencontrer et apprécier leur travail. Il y aura des objets bois tournés, de la poterie, de la sérigraphie, nos bijoux …et cetainement d’autres surprises.

Repas convivial, Auberge Espagnole.

de 12h à 14h.

Démonstration de nos techniques .

de 14h à 15h.

Vous pourrez apprécier durant cet horaire une démonstration des techniques de chaque Art’gricultrice.eurs présent.es.

Ateliers ouvert au public (bijoux, poterie, objet bois, sérigraphie, etc…)

de 15h à 18h.

(pour les ateliers une inscription est souhaitée au 06.40.87.32.24)

Venez créer avec nous et surprenez-vous!

Batucada de clôture, Apéro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 On cultive l’Art à la Cloudette, Photo

