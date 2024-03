Atelier ‘Sentir pour mieux ressentir’ Dans la Grange Lailly-en-Val, dimanche 21 avril 2024.

Atelier ‘Sentir pour mieux ressentir’ Entrer en connexion avec la nature et les plantes tout en restant au chaud, c’est possible ! Elisa, productrice de plantes aromatiques (Douces et Sauvages) aimera un atelier olfactif le 21/04. Dimanche 21 avril, 10h00 Dans la Grange 20 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T12:00:00+02:00

Comment se déroule l’atelier ?

Avec une méditation guidée, prenez le temps de sentir l’une après l’autre 5 plantes. Que ressentez vous, à quoi les associez vous. Laissez vous transporter par l’odeur de la plante. Prendre un temps pour se reconnecter à soi.

Chaque plante sera ensuite proposée en infusion pour ajouter le goût à la découverte olfactive.

L’après-midi se conclura autour d’une tisane Douces et Sauvages.

Dimanche 21/04 de 10h à 12h

Dans la Grange à Lailly-en-Val

20€ par personne

Réservation obligatoire

A partir de 16 ans – 8 personnes max

Dans la Grange 8 route de Beaugency, lailly-en-val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://doucesetsauvages.sumupstore.com/article/atelier-sentir-pour-ressentir »}]

DIY bio

Douces et Sauvages