**ATELIER SENSORIEL / « Voyage au cœur des vibrations »** dans le cadre de la Journée nationale de l’audition Organisée le jeudi 10 mars 2022, la journée nationale de l’audition a pour mission d’informer, de sensibiliser et de prévenir le grand public à la santé auditive. A cette occasion, le musée des Beaux-Arts invite Catherine Schneider (pianiste, chercheure, compositrice) qui vous proposera un « voyage au cœur des vibrations » dans le cadre d’un atelier participatif basé sur l’écoute sensorielle, la visualisation des vibrations, le ressenti corporel, l’exploration sonore, auditive et picturale. Avec Catherine Schneider * **Samedi 12 mars à 15h** Atelier participatif sensoriel pour tous, entendants et malentendants. A partir de 12 ans Inclus dans le billet d’entrée Réservation sur billetterie.orleans-metropole.fr [[reservationmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr) Ouverture des réservations à partir du 4 mars

Atelier participatif sensoriel pour tous, entendants et malentendants basé sur l'écoute sensorielle, la visualisation des vibrations, le ressenti corporel, l'exploration sonore, auditive et picturale
Musée des Beaux Arts
1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans

