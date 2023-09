Atelier sensoriel pour tout petits avec Lucie Félix Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier sensoriel pour tout petits avec Lucie Félix Bibliothèque François Villon Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans. gratuit

Les livres de Lucie Félix sont d’abord des objets

que le tout-petit peut découvrir en toute liberté.

Les ateliers de Lucie Félix, c’est du sport !

Atelier pour tout-petits, en compagnie d'un adulte. Le tout-petit est invité à s'immerger dans l'univers coloré et créatif de Lucie Félix pour un moment d'échanges et de manipulations. Jeune autrice/illustratrice talentueuse à découvrir : Bio – LUCIE FELIX Dans le cadre du temps fort « A hauteur de bébé« , tout l'automne dans les bibliothèques parisiennes.
Bibliothèque François Villon
81, boulevard de la Villette
75010 Paris

Lucie Félix, édition des grandes personnes
Coucou, album de Lucie Félix

