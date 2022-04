Atelier sensoriel pour les 3-5 ans Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 avril 2022

de 09h45 à 11h20

Résa : resa@cip-paris.fr

Dans le cadre de l’enfance de l’art, les cinémas indépendants parisiens vous proposent un atelier sensoriel le samedi 30 avril à 10h45. L’atelier

Avec des papiers de multiples textures qui font écho aux différentes techniques d’animation des films du programme, Cécile Petitet invite les tout petits spectateurs à créer leur propre paysage sensoriel. Le film À la découverte du monde, Prog. de courts métrages, collectif, dès 3 ans Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! Studio des Ursulines 10 Rue des Ursulines 75005 Paris Contact : https://www.studiodesursulines.com/ 0156811520 info@sudiodesursulines.com https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.facebook.com/studiodesursulines

Studio des Ursulines
10 Rue des Ursulines 75005 Paris

