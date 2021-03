ATELIER SENSORIEL, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Mauges-sur-Loire.

ATELIER SENSORIEL 2021-07-28 – 2021-07-28 MONTJEAN-SUR-LOIRE 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

Mauges-sur-Loire 49570

Pendant 1h, les sens sont en éveil ! Plongez la main dans une boîte et devinez ce qu’il s’y cache. Reconnaîtras-tu l’odeur de la cacahuète parmi plusieurs autres parfums ?

Tends l’oreille… quel est ce bruit ? Expérimente le monde qui t’entoure par le toucher, le goût, l’oui, l’odorat et la vue.

Places limitées – sur réservation

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 4 ans

tarif : 6€

Atelier sensoriel

Atelier sensoriel

Pendant 1h, les sens sont en éveil ! Plongez la main dans une boîte et devinez ce qu’il s’y cache. Reconnaîtras-tu l’odeur de la cacahuète parmi plusieurs autres parfums ?

Tends l’oreille… quel est ce bruit ? Expérimente le monde qui t’entoure par le toucher, le goût, l’oui, l’odorat et la vue.

Places limitées – sur réservation

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 4 ans

tarif : 6€