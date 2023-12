Atelier sensoriel et projection de courts métrages #2 Saint-André des Arts Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier sensoriel et projection de courts métrages #2 Saint-André des Arts Paris, 14 janvier 2024, Paris. Le dimanche 14 janvier 2024

de 11h00 à 12h30

.Tout public. A partir de 4 ans. payant Tarification habituelle de la salle Après la projection de courts métrages, Cécile Petitet accompagne les tout-petits dans la création d’un tableau aux multiples textures, en s’inspirant de l’un des films qu’ils auront vu. En s’inspirant du court métrage Le Refuge de l’écureuil, Cécile Petitet accompagne les tout-petits dans la fabrication d’un tableau composé de papiers de multiples textures et de matériaux récupérés, qu’ils piocheront dans une boite aux trésors. En attendant la neige – Collectif, des 4 coins du monde, 2020, 47 min C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid… Ce joli programme d’hiver est composé de 5 courts métrages. Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des arts 75006 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ resa@cip-paris.fr https://www.facebook.com/events/291780950524642/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/291780950524642/?ref=newsfeed https://cinesaintandre.fr/

