Atelier sensoriel et gourmand – Vins, chocolats, couleurs et saveurs de Noël

Ammerschwihr, 10 décembre 2022

Haut-Rhin EUR Dans la cave familiale, reconstruite dans les années 1950 et composée de 70% de foudres en chênes (datant d’avant et après guerre) et 30% de fûts en inox, la sémillante Nathalie vous invite à un atelier original pour mettre vos sens en éveil et surprendre vos papilles. A l’issue de cette initiation à la dégustation ludique et gourmande à travers la couleur (blanc/rouge), le goût (sec/doux) et les saveurs surprenantes du chocolat, vous pouvez admirer une très belle exposition. Pour les enfants, jus de raisin et coloriages sont au programme. Réservation indispensable 48h à l’avance directement au domaine (10 personnes maximum). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Régal des papilles grâce à une initiation à la dégustation ludique et gourmande. Des couleurs, des goûts, des saveurs… +33 3 89 78 25 72 Ammerschwihr

