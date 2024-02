Atelier sensoriel « Comment prendre soin de son animal de compagnie » Janville-en-Beauce, mercredi 28 février 2024.

Câlins, nourrissage et explications sont au programme de cet atelier pour apprendre comment prendre soin de son animal domestique.

Catherine Petit, animatrice professionnelle, propose à vos enfants de 2 à 7 ans une rencontre sensorielle et pédagogique avec de petits animaux de compagnie tels que les lapins, les cochons d’Inde et les poules.

Une expérience ouverte à la petite enfance, et à vivre en famille.

La mini ferme Rifoinfoin à plusieurs objectifs dont le premier est de faire découvrir les plus petits animaux de la ferme moutons nains, biquettes naines, cochons nains, lapins, cochons d’inde, poules… à tous les publics. Le public apprend alors à connaître toutes les spécificités des animaux (caractéristiques, caractère, nourriture, besoins, soins…), tout en se détendant à leur contact ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

11 Rue du Maréchal Foch

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@unepageaecrire.fr

